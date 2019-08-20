Голикова считает недопустимым необоснованное закрытие медучреждений в регионах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Регионы должны представить схему территориального планирования реорганизации медучрежедний таким образом, чтобы не нарушались принципы доступности оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи. Нельзя допускать ситуации необоснованного закрытия медучреждений в регионах, заявила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина.

"Наша задача сейчас, готовя эти принципы, не допускать ситуации необоснованного закрытия лечебных учреждений в регионах <…> Важно, чтобы регионы представили схему территориального планирования таким образом, чтобы не нарушались принципы доступности оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи", - сказала она.

Голикова отметила, что в первичном звене, по данным за 2018 год, 1,2 млрд посещений. "На сегодняшний день мы имеем данные Росстата за 2018 год, которые свидетельствуют о том, что в замене, потому что произошел практически 100% износ, нуждаются 11% учреждений, в капитальном ремонте - 13,5%. Но мы анализировали также данные Росстата по каждому субъекту в отдельности, и сегодня видим, что вполне возможно, что эти цифры недостоверные, потому что в ряде регионов, которые имеют показатели смертности выше, чем среднероссийские, может быть показатель износа в первичном звене 0. Это означает, что некоторые субъекты предпочитают не показывать эти данные, потому что в этом случае у них будут забраны лицензии на оказание медпомощи, и тогда доступность, которую они так оценивают, может сократиться еще больше", - пояснила вице-премьер.

Она напомнила, что, согласно законодательству, закрытие и реорганизация не могут быть проведены без согласия жителей.