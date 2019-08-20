Самая северная галерея фотографий открылась на Соловках

СОЛОВКИ /Архангельская область/, 20 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осмотрел фотовыставку под открытым небом на Соловецких островах, посвященную знаменитому островному монастырю, и отметил важность сохранения старинных деревянных храмов на Русском Севере.

"Это прекрасные фотографии великолепного качества. Вот тут монастырь зимой, например, очень интересно, никогда не был здесь в это время года", - сказал патриарх, осматривая экспозицию.

Самая северная в России фотовыставка получила название "Русские сезоны. Соловки", в экспозицию вошли более 60 крупноформатных работ, посвященных природе, архитектуре и духовной жизни Соловецкого архипелага. Выставка находится у Святых ворот Спасо-Преображенского монастыря на берегу Белого моря.

Как ранее отмечал пресс-секретарь предстоятеля Русской церкви священник Александр Волков, целью проекта было показать "уникальную красоту этих мест" широкому кругу зрителей. Экспозиция завершает проект "Русские Сезоны. Трилогия Русского Севера". Первую фотовыставку трилогии - "Кижи" - представили в 2017 году на Тверском бульваре в Москве. Вторая - "Русские Сезоны. Валаам" - открылась в 2018 году в Валааме.

Патриарх одобрил идею показать в центре Москвы фотографии Соловков. Позднее эти фотографии разместят на Валааме, а валаамская экспозиция приедет на Соловки - это также должно стать частью идеи популяризации Русского Севера, озвученной на открытии выставки.

"Завтра я полечу осмотреть деревянные храмы Архангельской области, они стоят по двести лет, мало кто до последнего времени знал об их существовании. Спасибо волонтерам, которые помогают их сохранить. Это очень важная сегодня для всех нас тема", - добавил патриарх Кирилл после завершения мероприятия.