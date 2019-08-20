Учебный год в Северной Осетии начнется 4 сентября

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 августа. /ТАСС/. Начало учебного года в Северной Осетии перенесли на 4 сентября в связи с трехдневной вахтой памяти по жертвам теракта в школе № 1 города Беслан. Об этом сообщается на сайте главы и правительства республики.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

"В связи с проведением общенациональных памятных мероприятий 1-3 сентября в г. Беслане День знаний в образовательных учреждениях республики в этом году перенесен на 4 сентября, за исключением школ Правобережного района, где дети сядут за парты 5 числа", - говорится в сообщении.

С 31 августа по 6 сентября личный состав МВД по Северной Осетии перейдет на усиленный режим несения службы, правопорядок в эти дни будут обеспечивать 3,7 тыс. сотрудников полиции, а также Росгвардии, члены Терского казачьего войска, сотрудники частных охранных предприятий и добровольцы.

Траурные мероприятия пройдут в спортивном зале разрушенной школы и мемориальном кладбище. Все организационные мероприятия - охрана объектов, медицинское обслуживание, транспортное сопровождение, благоустройство территорий в стадии готовности.

МВД по республике в настоящее время проводит во всех образовательных организациях региона мероприятия по приведению в соответствие требованиям безопасности состояния объектов, реализуется комплекс мер по антитеррористической и антикриминальной защищенности.

Пожелания по переносу Дня знаний ранее высказывали общественники республики в связи с 15-летием годовщины теракта в Беслане.