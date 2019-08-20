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В Рыбинске нашли капсулу с посланием 1968 года

Находка была обнаружена во время реконструкции парка
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© Пресс-служба администрации города Рыбинска

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Капсула времени, заложенная в 1968 году, была обнаружена в Рыбинске Ярославской области при проведении земляных работ в парке. Об этом ТАСС сообщил глава города Денис Добряков.

"У нас началась реконструкция парка, и, разбирая монумент из-под памятника Ленину, экскаваторщик наткнулся на капсулу времени. Содержимое отдадим экспертам - пусть аккуратно раскручивают бумагу с посланием, там несколько листов, мы пока видели только первый. Это напутствие потомкам от комсомольцев 1968 года", - сказал Добряков.

Капсула была заложена при создании в районе парка. Ранее на этом месте стоял памятник Ленину, в 2012 году он был демонтирован и перевезен в музей Советской эпохи в Рыбинске.

"У нас в Рыбинске есть замечательный музей Советской эпохи, где собраны экспонаты от послевоенного времени и до распада СССР. Возможно, сделают под комсомольское послание отдельную экспозицию", - добавил Добряков.

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