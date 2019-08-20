Росгвардия ознакомилась с обращением СПЧ о необоснованности применения силы на митингах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Росгвардия ознакомилась с содержанием обращения Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по поводу необоснованного применения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов на акциях, которые прошли в Москве 27 июля, 3 и 10 августа. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"В Росгвардии ознакомились с содержанием обращения СПЧ в том формате, который опубликован в СМИ. Обращение будет рассмотрено в установленном порядке", - сказал он.

Ранее сообщалось, что СПЧ попросил руководителей МВД, Росгвардии и СК проверить сведения о необоснованном применении силы со стороны сотрудников правоохранительных органов на акциях, которые прошли в Москве 27 июля, 3 и 10 августа. По мнению совета, в отдельных случаях сотрудниками правоохранительных органов допускались существенные нарушения прав граждан, "как участвовавших в вышеуказанных публичных мероприятиях, так и не участвовавших, но находившихся в местах их проведения", - отмечается в сообщении.

Согласованный митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, при этом две последние акции были несанкционированными.