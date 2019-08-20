На фестивале "Таврида-АРТ" покажут воздушное шоу с боевыми самолетами и вертолетами

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Экипажи боевых самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота (ЧФ) покажут воздушное шоу на фестивале "Таврида-АРТ", говорится в сообщении отдела информационного обеспечения ЧФ.

"24 августа в рамках мероприятия военные летчики флота продемонстрируют свои профессиональные навыки", - сообщили на флоте.

Уточняется, что в шоу будут задействованы шесть единиц техники: истребители Су-30СМ, поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС, транспортный самолет Ан-26 и самолет-амфибия Бе-12. Шоу состоится в бухте Капсель городского округа Судак, где проходит фестиваль.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида-АРТ" (проходит с 20 по 26 августа), ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 год). Организатором форума является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".