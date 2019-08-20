Ожоговое отделение открылось в больнице Нижнекамска

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Ожоговое отделение открылось на базе Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы, общая стоимость проекта оценивается в 113 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном ПАО "Нижнекамскнефтехим", выступившим инвестором проекта.

"Во вторник в Нижнекамске на базе НЦРМБ открылось ожоговое отделение, цель создания - повышение эффективности комплексной реабилитации пострадавших от ожогов. Общая стоимость проекта, включая строительно-монтажные работы, составила более 113 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отделение разместили в лечебном корпусе №3, палаты оснастили новой мебелью и медоборудованием. Первая палата расположена в отделении реанимации и интенсивной терапии, там установили две противоожоговые кровати и два аппарата ИВС. Кровати сконструированы так, чтобы за счет эффекта псевдожидкости уменьшить болевые ощущения.

В отделении также оборудовали дополнительную перевязочную и диализный зал. Во второй палате разместили еще четыре противоожоговые кровати, оснащенные оборудованием для аэрации воздуха, которое позволяет ускорить регенерацию покровов кожи.

Как уточнили в пресс-службе компании, новое отделение позволит медикам оказывать высококвалифицированную помощь пациентам даже с обширными ожогами, без транспортировки в лечебные учреждения Набережных Челнов и Казани.