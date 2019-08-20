В Мичуринске 4 ноября откроют памятник Владимиру Зельдину

ТАСС, 20 августа. Памятник народному артисту СССР Владимиру Зельдину планируется открыть на его родине в Мичуринске Тамбовской области 4 ноября. В этот же день в городе будет открыт памятник святому Серафиму Саровскому, сообщил ТАСС заместитель председателя Тамбовской областной Думы, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Карев.

"4 ноября в городе Мичуринске планируется открыть памятник Серафиму Саровскому. Также Владимиру Зельдину будет открыт памятник - там очень удачное место возле гостиницы, рядом разбит сквер", - отметил он.

Во вторник в Тамбове прошла отчетно-выборная конференция регионального отделения РВИО, на которой были подведены итоги работы общества за последние годы. При участии тамбовского отделения открыто более 120 мемориалов солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

"Мы продолжаем уточнять списки, большая кропотливая работа ведется поисковиками, насчитывается около 196 тысяч тамбовских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, увековечено 150 тысяч имен, еще предстоит увековечить 46 тысяч. Мы поставили себе задачу восстановить имена всех погибших во время войны и пропавших без вести тамбовчан", - добавил Владимир Карев.

Российский актер, народный артист СССР Владимир Зельдин (1915-2016) родился в городе Козлов (ныне Мичуринск) Тамбовской губернии. Вместе с родителями он еще в детском возрасте переехал в Тверь, затем в Москву. Актер Центрального академического театра Российской армии (1945-2016), снимался в фильмах "Учитель танцев", "Свинарка и пастух", "Укрощение строптивой" и др.