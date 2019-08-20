Познер считает, что журналиста "Рустави 2" Габунию следовало уволить сразу после инцидента

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российский журналист Владимир Познер считает, что руководству грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" следовало уволить журналиста Георгия Габунию сразу после его резких высказываний, сделанных 7 июля в эфире передачи "Постскриптум". Об этом Познер сообщил во вторник на своем официальном сайте .

"Сегодня услышал о решении руководства "Рустави 2" уволить данного журналиста. Мне сложно реагировать как-то на такое решение. Скажу только одно: если бы этот телеведущий работал бы у меня или был бы моим подчиненным, то я уволил бы его немедленно после тех возмутительных слов, а не почти через два месяца", - прокомментировал журналист.

Познер добавил, что лексика, которую использовал грузинский телеведущий, неприемлема, а его поступок аморален.

Новый генеральный директор грузинского оппозиционного телеканала "Рустави-2" Паата Салия 20 августа заявил, что намерен уволить журналиста Георгия Габунию и нескольких других сотрудников. По его словам, журналисты находятся в отпуске, и вопрос об их увольнении будет решен позже.

7 июля ведущий Георгий Габуния в передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес российских властей. Его высказывания резко осудили власти республики, инцидент стал причиной митингов у здания "Рустави 2". Люди в течение двух дней требовали отставки как Габунии, так и Ники Гварамии, который на тот момент занимал пост генерального директора "Рустави 2". В конечном итоге Гварамия на два месяца отстранил от работы телеведущего.

После этих событий благодаря решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) "Рустави 2" перешел в собственность Кибару Халваши, который назначил Салию генеральным директором, уволив Гварамию. Генпрокуратура Грузии позже обвинила Гварамию в умышленном нанесении денежного ущерба телеканалу в размере более 6 млн лари (более $2 млн).