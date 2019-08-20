Солист группы "Иванушки International" стал прототипом скульптуры "Счастливчик" в Сочи

СОЧИ, 20 августа. /ТАСС/. Бронзовая скульптура "Счастливчик" появилась на Курортном проспекте в Сочи, прототипом для нее стал уроженец города, солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов.

Бронзовая скульптура композиция "Счастливчик" представляет собой мужчину - мечтателя, который стоит на облаке и держит облако в руках.

"На самом деле идея появилась у поклонников группы, которые сделали такое чудо. Теперь можно меня потереть на удачу <...> Веселая и праздничная скульптура получилась", - сказал артист.

Певец признался, что сам считает себя счастливым человеком. "Я счастлив, что родился в Сочи, что прожил здесь 20 лет, что я занимаюсь своим любимым делом, что у меня есть здоровые, красивые и талантливые дети. Понятие счастья относительно, для каждого свое. Сегодня я абсолютно счастлив", - сказал на открытии скульптуры Григорьев-Апполонов.

Скульптура уже стала популярной у жителей и гостей города, со" Счастливчиком" часто фотографируются на память.

Андрей Григорьев-Апполонов родился в 1970 году в Сочи. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, позже - Сочинское педагогическое училище по специальности "учитель младших классов". В 1992 году как победитель творческого конкурса уехал до 1994 года в США - выступать в бродвейском мюзикле. С 1995 года является участником группы "Иванушки International".