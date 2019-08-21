ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Подавляющее большинство (82%) россиян старше 18 лет не любит фотографироваться, однако 70% все же делают это с разной степенью регулярности. Об этом свидетельствуют данные приуроченного ко Всемирному дню фотографии телефонного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"82% наших соотечественников признались, что фотографироваться скорее не любят. Особенно актуально данное мнение среди респондентов в возрасте старше 60 лет (88%) и тех, кто практически не пользуется интернетом (88%). Актуальна данная точка зрения и для сельчан (87%) <...> 70% опрошенных с разной регулярностью фотографируются", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Мужчины, согласно данным опроса, позируют перед камерой менее охотно, чем женщины. О том, что они не любят фотографироваться, заявили 84% опрошенных мужчин и 79% женщин.

Больше других любят фотографироваться россияне в возрасте от 18 до 24 лет - 34% опрошенных в этой категории ответили на вопрос положительно. Около половины при этом не довольны, как они выглядят на снимках (47%). Чаще это - женщины (52%), люди в возрасте от 45 до 59 лет (52%) и респонденты старше 60 лет (55%).

Собственные фотографии обычно нравятся 45% снимающих россиян. Чаще об этом говорят представители мужской аудитории (49%) и молодежь: 66% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет, 57% - от 25 до 34 лет.

Фотографии – в соцсети

Наиболее популярные соцсети, в которых россияне размещают свои фотографии, – "ВКонтакте", "Одноклассники" и Instagram. Причем в "Одноклассниках" чаще всего размещают фотографии респонденты в возрасте от 45 до 59 лет (64%) и старше 60 лет (92%). Во "ВКонтакте" и Instagram чаще размещают собственные фотографии те, кому от 18 до 24 лет (84% и 83% соответственно) и от 25 до 34 лет (72% и 49% соответственно).

Для фотосъемки чаще всего используют мобильный телефон или смартфон (82%). На цифровые фотоаппараты снимает только 15% опрошенных, а пленочные практически вышли из употребления - их использует около 1% респондентов.

Методика опроса

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" методом телефонного интервью был проведен 16 августа 2019 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Он был проведен по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов, построенной на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России.