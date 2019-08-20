Президент Уругвая сообщил, что у него подозревают рак легкого

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 августа. /ТАСС/. Врачи обнаружили образование в легких президента Уругвая Табаре Васкеса, которое, предположительно, является злокачественным. Об этом сообщил во вторник сам глава государства на пресс-конференции.

"Томографическое исследование подтвердило наличие новообразования в правом легком, характеристики которого указывают на то, что оно злокачественное", - приводит слова 79-летнего президента газета El Pais.

По словам Васкеса, который сам по профессии является врачом-онкологом, на этой неделе его положат на один или два дня в больницу для дополнительного обследования. Глава государства подчеркнул, что лечение он будет проходить в Уругвае.

"Я чувствую себя отлично, и у меня нет никаких заметных симптомов", - отметил он.

Васкес во второй раз вступил в должность президента Уругвая в марте 2015 года. Его первый мандат продлился с 2005 по 2010 год.