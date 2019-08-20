WSJ: в Facebook активно ведут торговлю оружием, несмотря на запрет

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Пользователи Facebook с помощью сервиса Marketplace для размещения частных объявлений активно ведут торговлю огнестрельным оружием, несмотря на существующий запрет. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, в сервисе получила широкое распространение практика размещения предложений о продаже по значительно завышенным ценам футляров для хранения оружия. В таких случаях пользователь в действительности рассчитывает продать не футляр, а оружие. Условия продажи уточняются в личной переписке. Таким образом формально запрет на продажу оружия в соцсети не нарушается.

В публикации, в качестве примера приводится объявление, размещенное пользователем из американского штата Северная Каролина. Он сообщает, что готов продать за $950 футляр для хранения винтовки, который в магазинах стоит около $30. В беседе с журналистом издания пользователь признался, что на самом деле продает полуавтоматическую винтовку. Он отметил, что в течение двух часов после публикации объявления к нему обратились за дополнительной информацией не менее 30 человек. Продавец представил журналистам фотографию оружия.

Издание приводит комментарий представителя Facebook. Она заверила, что сотрудники соцсети незамедлительно принимают меры, если уличают пользователей в торговле оружием с помощью Marketplace. Представитель Facebook не уточнила, как именно пытаются пресечь описанный в публикации метод.

В США в последние недели уделяют особое внимание сообщениям о нарушениях при продаже оружия. Одной из причин этого стало то, что в начале месяца произошли несколько трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены.