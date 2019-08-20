Журналист Playboy подал в суд на Трампа за приостановку действия его пропуска в Белый дом

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Корреспондент журнала Playboy и политический аналитик в телекомпании CNN Брайан Карем во вторник подал в суд на президента США Дональда Трампа и пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм за приостановление действия его постоянного пропуска, необходимого для посещения открытых для прессы мероприятий в резиденции президента США.

"Сегодня мы подали иск против президента Трампа и пресс-секретаря Стефани Гришэм с просьбой к федеральному окружному суду Вашингтона вынести постановление о немедленном восстановлении действия пропуска журналиста Playboy Брайана Карема и наложить запрет на продолжающиеся нарушения его прав, гарантированных первой и пятой поправками к Конституции США", - говорится в заявлении, распространенном адвокатом журналиста Тедом Бутрусом.

В начале августа Карем написал в Twitter, что он получил сообщение от Белого дома, согласно которому действие его пропуска с 5 августа будет приостановлено на 30 дней. Позднее в интервью The Washington Post он пояснил, что официальной причиной этому послужила его ссора с Себастьяном Горкой, который ранее занимал должность заместителя помощника президента США Дональда Трампа. Однако сам Карем считает, что это "не настоящая проблема".

Как сообщал на прошлой неделе журнал The Hollywood Reporter, 9 августа Карем обжаловал решение властей, написав соответствующее письмо Гришэм. 16 августа Карем узнал, что его прошение было отклонено.

В начале августа в защиту Карема выступила Ассоциация корреспондентов Белого дома (White House Correspondents' Association, WHCA), а во вторник свою обеспокоенность действиями американских властей выразила международная организация "Репортеры без границ".