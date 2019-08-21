Синоптики сообщили, что опасных уровней воды на всех реках Приморья нет

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Уровни воды во всех реках Приморского края, пережившего мощный паводок, опустились ниже отметок опасного явления (нарушающего жизнедеятельность человека), сообщили ТАСС в среду в Приморском гидрометцентре.

"В Бассейне реки Раздольной продолжается спад уровня воды. На территории Уссурийского и Надеждинского районов сохраняются категории неблагоприятного явления. На реках Комиссаровка в Ханкайском районе, Мельгуновка в Хорольском районе, в нижнем течении Большой Уссурки в Дальнереченском районе также сохраняется постепенный спад воды, уровни ушли с неблагоприятных отметок. В крае нет рек с опасными уровнями воды", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что пока сохраняется неопасный подъем воды в нижнем течении реки Илистой в Черниговском районе, 23 августа возможен ее выход из низких берегов. На остальных реках преимущественно продолжается спад воды.

Приморский край за прошедшую неделю пережил сильный паводок, вызванный продолжительными дождями. По данным на вечер вторника, в зоне подтопления оставались 146 зданий и 663 территории. В двух развернутых пунктах временного размещения в Уссурийске и селе Покровка продолжают находиться 12 человек, в том числе трое детей.

В семи районах и городских округах Приморского края пока действует режим чрезвычайной ситуации. На 22 и 23 августа в Приморье синоптики снова объявили штормовое предупреждение, в разных районах края ожидаются ливни, гроза, ветер скоростью до 15-20 м/с.