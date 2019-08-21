Суд в Австралии отклонил апелляцию осужденного за педофилию кардинала Пелла

СИДНЕЙ, 21 августа. /ТАСС/. Суд австралийского штата Виктория отклонил апелляцию, поданную 78-летним кардиналом Джорджем Пеллом, осужденным за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Как сообщила в среду председатель суда Энн Фергюсон, чье выступление из зала слушаний транслировалось в прямом эфире, приговор в отношении кардинала остается в силе.

"Апелляция была отклонена решением большинства судей коллегии, хотя, по мнению одного из ее членов, имелась значительная вероятность того, что кардинал, возможно, не совершил преступления. Тем не менее прошение было отклонено, а основания для его подачи признаны необоснованными", - отметила в своем постановлении судья Фергюсон. В соответствие с приговором, вынесенным 13 марта текущего года, кардинал Пелл останется в заключении до истечения назначенного ему тюремного срока шесть лет. Подать прошение об условно-досрочном освобождении он сможет спустя три года и восемь месяцев после начала срока заключения.

В декабре 2018 года суд присяжных в Мельбурне признал Пелла виновным в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними в 1990 годах. До 2014 года кардинал был архиепископом Мельбурна и Сиднея, после чего перешел на службу в Ватикан, где стал главой секретариата по делам экономики Святого престола. В 2017 году кардинал взял бессрочный отпуск и вернулся в Австралию, чтобы выступить в суде и доказать свою невиновность. После оглашения вердикта присяжных Святой престол заявил о том, что Пелл отстранен от занимаемой должности.