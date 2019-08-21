Уровень воды в Амуре у Хабаровска остается на опасной отметке в 602 см

ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на 2 см до отметки 602 см, сообщается на сайте Дальневосточного гидрометцентра.

Неблагоприятным для города определен уровень 450 см, опасным - 600 см, этой отметки уровень воды достиг 20 августа.

"Уровень Амура на 10:05 (03:05 мск) - 602 см", - следует из данных на сайте.

Накануне для защиты наиболее низкого участка городской набережной в городе развернули водоналивные рукавные дамбы длиной около 1 км. Еще до паводка, в июле, их доставили в Хабаровск по поручению правительства РФ, часть направили в Комсомольск-на-Амуре.

Укрепление насыпных дамб, по данным МЧС России по Хабаровскому краю, идет и в Комсомольске-на-Амуре, где также растут уровни воды в реке, подготовлен аэромобильный спасательный комплекс "Гидробарьер".

Всего, по данным МЧС за прошлые сутки, в зоне паводка оказалось 38 населенных пунктов, где подтоплено в общей сложности 49 жилых домов, в которых проживают 138 человек, 390 приусадебных и 359 земельных участков и более 1,9 тыс. дачных участков, большинство из которых находятся на островах у Хабаровска. Кроме того, подтоплено девять участков межпоселковых автодорог и 23 участка дорог в населенных пунктах, однако транспортное сообщение не прервано.