В Хабаровском крае в зоне паводка оказалось 16,6 тыс. га сельхозугодий

ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Вода из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек зашла на сельхозземли общей площадью 16,6 тыс. га. Аграриям помогут оформить документы на выплаты компенсаций за ущерб. Об этом сообщается в среду на сайте регионального правительства.

Неделю назад сообщалось о подтоплении 12,5 тыс. га сельхозугодий.

"По информации краевого Минсельхоза, всего в регионе от большой воды пострадало около 16,6 тыс. га угодий. Это пашни, сенокосы, пастбища в Бикинском, Вяземском, имени Лазо и Хабаровском муниципальных района. Сельхозтоваропроизводители лишились части урожая кормовых и зерновых культур", - говорится в сообщении.

Убытки подсчитывают предприятия "Даниловка", "Вектор", "Полетное", "Колос". Из-за подтопления дорог в селе Свечино аграриям пришлось эвакуировать крупный рогатый скот с фермы на летние пастбища, идет обустройство временных животноводческих загонов, в одном из предприятий приостановили забой и реализацию говядины.

"Правительства регионов, пострадавших от наводнения, вправе обратиться за материальной помощью в федеральный центр. Правильно организовать эту работу помогут наши специалисты. Из средств федерального бюджета возможно возмещение прямых затрат, которые понесли аграрии при выращивании сельхозкультур. Речь идет о приобретении семян, горюче-смазочных материалов, оплате труда, повреждении какой-либо инфраструктуры, либо гибели сельскохозяйственных животных. В каждом конкретном случае необходимо составить акт, в котором задокументировать ущерб", - приводятся в сообщении правительства слова заместителя директора ФГБУ "Россельхозцентр" Дмитрия Говорова, прибывшего в регион.

По поручению руководства министерства сельского хозяйства РФ эта структура поможет в Хабаровском крае оценить ущерб от наводнения.

В регионе комиссионное обследование проведено на площади в 10,7 тысяч га, это более 60% от всех угодий, которые оказались подтоплены, в том числе из-за обильных осадков. Помимо потери части урожая, аграриев беспокоит дефицит грубых и сочных кормов. Из-за подтопления сенокосов и пастбищ сельхозпроизводители вынуждены использовать заготовленные на зиму корма. В связи с этим краевые власти подготовят обращение в адрес федерального минсельхоза о выделении зерна из инвентаризационного фонда и введении льготного тарифа на доставку кормов из других регионов страны.

Паводок в регионе

Уровень Амура у Хабаровска превысил отметки опасного явления, достигнув 602 см. В городе отмечаются подтопления дворов и участков нескольких дорог. Из-за разлива малых рек, подъема грунтовых вод подтоплены также поселения. Всего, по данным МЧС за прошлые сутки, в зоне паводка оказалось 38 населенных пунктов, где подтоплено в общей сложности 49 жилых домов, в которых проживают 138 человек, 390 приусадебных и 359 земельных участков и более 1,9 тыс. дачных участков, большинство из которых находятся на островах у Хабаровска. Кроме того, подтоплено девять участков межпоселковых автодорог и 23 участка дорог в населенных пунктах, однако транспортное сообщение не прервано.