Россия представила на Пекинской книжной ярмарке книги о Китае и издания к 75-летию Победы

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Книги о Китае, переводы классики и современной литературы с китайского и на китайский, издания к 75-летию Победы представлены в российской экспозиции на открывшейся в среду Пекинской международной книжной ярмарке. Она будет работать до 25 августа.

На российском стенде - новые издания русской классики и произведения современных авторов, произведения для детей и юношества, свежие издания российской китаистики. Накануне открытия ярмарки премию China Special Book Award за книги о Китае торжественно вручили востоковеду Юрию Тавровскому. Его недавняя книга "Си Цзиньпин. Новая эпоха" вызвала здесь неподдельный интерес.

На российском стенде будет действовать авторская площадка для встреч с писателями и презентаций.

Отдельная экспозиция посвящена книгам, выпущенным в рамках двусторонней Программы перевода и издания произведений российской и китайской классической и современной литературы. Программа действует с 2013 года. Предполагается, что в Китае должна быть издана Библиотека русской литературы в 50 томах, а в России - такая же Библиотека китайской литературы. На ярмарке пройдет круглый стол, посвященный предварительным итогам и перспективам программы, которую планируется значительно расширить. В нем примут участие заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, писатели Илья Бояшов, Анатолий Курчаткин, Нина Дашевская, Ван Цзыцзюнь, Мэй Цзе, Чжан Сяоцян, российские и китайские издатели, представители прессы.

Стенд под девизом "К 75-летию Победы во Второй мировой войне" представляет издания по военной истории: биографии военачальников, книги о подвиге советского народа в годы войны.