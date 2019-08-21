Высокий уровень Амура может осложнить транспортировку косаток к местам выпуска

ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Подъем уровня Амура может осложнить транспортировку очередной партии косаток, содержащихся в приморской бухте Средней, которую планировали начать 22 августа. Об этом ТАСС сообщили в компании "Транс Амур", участвующей в перевозке животных по реке.

"Еще два-три дня сможем перевозить грузы по реке. Но при уровне 620 см начнет топить причалы и в Хабаровске, и у села Иннокентьевка в Николаевском районе, мы просто не сможем осуществить погрузку", - сказал представитель компании.

По данным на утро среды, уровень Амура составлял 602 см, превысив отметку опасного явления, и продолжает расти из-за прошедших осадков и смещения паводковых вод из других регионов. Синоптики в ближайшие дни прогнозируют подход нового циклона из Монголии, который обрушится на юг Хабаровского края, на территории других дальневосточных регионов и сформирует к концу этой или началу следующей недели пятую волну паводка. Уровень у Хабаровска может подняться до 650-680 см. В городе уже подтопило нижнюю прогулочную зону набережной, некоторые дворы, участки нескольких дорог, порядка 1,7 тыс. дач на близлежащих островах.

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщал, что выпуск очередной партии косаток запланирован на 22 августа, дата при этом может быть скорректирована из-за непогоды. Косаток из приморской бухты Средней сначала везут до Хабаровска, затем перегружают на суда и отправляют в Николаевский район по реке, там вновь перегружают на автомобили и везут до мыса Перовского, где и выпускают. На 22 и 23 августа в Приморье синоптики объявили штормовое предупреждение, в разных районах региона ожидаются ливни, гроза, ветер скоростью до 15-20 м/с.

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

В июне животных постепенно начали перевозить в Николаевский район Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в море 27 июня, вторая группа - три косатки - была выпущена 16 июля, третья - 6 августа.