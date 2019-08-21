Храмы одного из крупнейших центров христианского паломничества восстанавливают в Сирии

САЙЕДНАЯ /Сирия/, 21 августа. /ТАСС/. Монахи работают над реставрацией храмового комплекса сирийского города Сайедная (примерно в 30 км от Дамаска), который считается одним из крупнейших центров христианского паломничества. Планируется восстановить практически полностью разрушенный во время боевых действий монастырь Святого Георгия, а также расширить его.

"К сожалению, три четверти зданий монастыря были уничтожены боевиками. Похищены иконы, церковная утварь. Мы обязательно восстановим его", - сказал настоятель монастырей Святого Георгия и Херувимов Иоанн Тали.

Он напомнил, что также требуется завершить работу над 35-метровой скульптурой Христа, которая была установлена на средства Русской православной церкви незадолго до начала войны. "Мы были бы рады, если бы российские реставраторы завершили бы и свою работу над скульптурой Иисуса", - добавил Иоанн Тали.

По его словам, монахи также ждут момента, когда вновь смогут встречать паломников из России. "Нам удалось сохранить и спасти от боевиков христианские святыни, и мы ждем того дня, когда в храмах сможем организовать совместные молитвы", - подчеркнул настоятель.

Сила духа

Храмовый комплекс также включает монастырь Херувимов и монастырь Рождества Божией Матери, относящиеся к Антиохийской православной церкви. На протяжении нескольких лет город был окружен боевиками, которые обстреливали дороги к монастырям, им удалось на сутки захватить монастырь Херувимов, находящийся на стратегической высоте. Однако монахи не покинули священные места.

"Монах должен обладать силой духа, быть примером для прихожан. Как же мы могли бросить наш храм и бежать из Сайеднаи?" - отметил отец Савва из монастыря Святого Георгия.

Сейчас идет работа по расширению храма: после подъема в 03:00 и церковной службы монахи идут трудиться в каменоломню. "Когда мы приходим сюда, чтобы крестить ребенка или проводить нашего земляка в последний путь, то лишь малое число людей вмещается внутри храма - не больше 50 человек. Потому мы и "вгрызаемся" в скалу: мы хотим расширить храм Георгия Победоносца. И все здесь трудятся абсолютно бесплатно", - сказал инженер Джуль Нджмие.