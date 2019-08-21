Забайкалье направит дополнительно 2 млн рублей на создание доступной среды для инвалидов

ЧИТА, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Забайкалья выделило дополнительно 2 млн рублей не создание доступной среды для инвалидов в восьми районах края в 2019 году, сообщила в среду пресс-служба главы региона.

"Более 2 млн рублей выделено бюджетам муниципалитетов Забайкальского края для реализации мероприятий государственной программы "Доступная среда". На эти средства планируется провести работы по созданию комфортной городской среды для людей с ограниченными возможностями в восьми районах региона", - говорится в сообщении.

К примеру, планируется оборудовать специализированные автобусные остановки в Читинском районе, в городе Балей и селе Харагун пандусами и поручнями оснастят местные библиотеки, а в городе Могоча создадут условия для инвалидов в детской школе искусств. Также запланированы мероприятия в городе Шилка, поселке Первомайский, селах Хохотуй, Ульдурга, Юмурчен, Красный Яр, Усть-Каренга и Верх-Усугли.

В 2019 году в Забайкалье в рамках программы "Доступная среда" отремонтировали 26 объектов социальной инфраструктуры. Общий объем средств, направленных на создание доступной среды для инвалидов в регионе, в этом году превысил 25 млн рублей.