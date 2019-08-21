Сотрудники МЧС спасли женщину и шесть брошенных котов на затопленном острове в Хабаровске

ТАСС, 21 августа. Спасатели в Хабаровске во время эвакуации жительницы вывезли шесть брошенных котов с территории подтопленного Большого Уссурийского острова, расположенного на левом берегу Хабаровска. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба регионального МЧС.

"С Большого Уссурийского острова эвакуировали буквально с крыши дома женщину. С собой она взяла свою собаку, отметив при этом, что в доме остались трое котов <…> Спустя пару минут сотрудники МЧС России возвращались на лодке уже с тремя черными котами, сказав, что там еще остались пара котят и кот", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что спасатели не ожидали, что животных будет так много. Питомцы просидели без еды и воды в течение нескольких дней. "Когда все шестеро питомцев были погружены на борт, спасатели отправились в город. По пути следования их накормили батоном и напоили водой" - сообщает пресс-служба. По итогу спасательной операции двух вывезенных с затопленного острова котят приютил один из сотрудников МЧС.

По информации МЧС, в ходе паводка местные жители часто оставляют животных в затопленных домах и приусадебных участках.

Уровень Амура у Хабаровска превысил отметки опасного явления, достигнув 602 см. В городе отмечаются подтопления дворов и участков нескольких дорог. Из-за разлива малых рек, подъема грунтовых вод подтоплены также поселения. Всего, по данным МЧС за прошлые сутки, в зоне паводка оказалось 38 населенных пунктов, где подтоплено в общей сложности 49 жилых домов, в которых проживают 138 человек, 390 приусадебных и 359 земельных участков и более 1,9 тыс. дачных участков, большинство из которых находятся на островах у Хабаровска. Кроме того, подтоплено девять участков межпоселковых автодорог и 23 участка дорог в населенных пунктах, однако транспортное сообщение не прервано.