Адвокаты осужденного за педофилию кардинала Пелла обратятся в Верховный суд Австралии

СИДНЕЙ, 21 августа. /ТАСС/. Адвокаты кардинала Пелла, осужденного за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, намерены подать апелляцию в Верховный суд Австралии. Об этом сообщила пресс-секретарь кардинала Катрина Ли, выступая в среду перед журналистами у здания суда в Мельбурне.

"Кардинал Пелл разочарован сегодняшним решением суда, и команда его адвокатов рассматривает возможность обращения с повторной апелляцией в Верховный суд Австралии. Кардинал вновь заявляет о своей невиновности и обращает внимание на то, что сегодняшнее решение было принято большинством голосов два против одного, а не единогласно", - отметила Ли.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая в среду перед журналистами в Канберре, сообщил, что после отклонения апелляции судом в Мельбурне кардинал Пелл будет лишен всех государственных наград и званий. "Суд вынес вердикт, после которого правительство лишит его всех наград и почестей. Это независимый процесс, который последует [за решением суда]", - пояснил глава правительства.

У адвокатов Пелла есть 28 дней для того, чтобы подать заявление с просьбой о повторной апелляции в Верховный суд, который, в соответствии с национальным законодательством, может рассматривать любые вопросы по своему усмотрению, с учетом их общественной или правовой значимости.

В декабре 2018 года суд присяжных в Мельбурне признал Пелла виновным в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними в 1990 годах. До 2014 года кардинал был архиепископом Мельбурна и Сиднея, после чего перешел на службу в Ватикан, где стал главой секретариата по делам экономики Святого престола. В 2017 году кардинал взял бессрочный отпуск и вернулся в Австралию, чтобы выступить в суде и доказать свою невиновность. После оглашения вердикта присяжных Святой престол заявил о том, что Пелл отстранен от занимаемой должности.