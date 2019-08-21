В России с начала года произошло около 3 тыс. ДТП по вине водителей автобусов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Около 3 тыс. ДТП произошло на дорогах России по вине водителей автобусов с начала текущего года, в них погибли 120 человек. Как следует из статистических данных ГИБДД РФ, в этом году наблюдается небольшое снижение количества таких ДТП.

"С начала этого года из-за нарушений ПДД водителями автобусов произошло 2955 ДТП, в которых погибли 120 человек, а пострадали более 4,5 тыс.", - говорится в материалах. Также там отмечается, что количество таких ДТП за аналогичный период прошлого года составило более 3 тыс., в которых погибли 117 человек, а пострадали более 4,7 тыс.

Также в материалах ГИБДД РФ говорится, что с начала этого года из числа ДТП, произошедших по вине водителей автобусов, 35 были совершены в состоянии опьянения, еще 1,1 тыс. произошли с водителями, чей автотранспорт находился в собственности физических лиц.

По данным ГИБДД, основными видами ДТП по вине водителей автобусов и маршруток являются падения пассажиров, столкновения, наезды на пешеходов. В половине случаев причиной столкновений является несоблюдение дистанции, а способствующим условием - борьба конкурентов за клиента на маршруте.

Последнее резонансное ДТП с участием автобусам произошло в Орджоникидзевском районе Перми 17 августа. Автобус врезался в стену здания, в результате чего погиб один человек, госпитализированы 34 человека, в том числе 10 детей. По данным администрации Перми, предварительная причина ДТП - техническая неисправность автобуса.

Решение проблемы

В целях предотвращения тяжких последствий при ДТП в ближайшее время планируется оснастить пассажирские автобусы трехточечными ремнями безопасности. Как отметили в МВД, стратегия безопасности дорожного движения в России на 2018-2024 годы ставит целью повышение безопасности дорожного движения и стремление к нулевой смертности в ДТП к 2030 году. Ранее начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин сообщал ТАСС, что ГИБДД предложила оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности. Госавтоинспекция уже внесла данную инициативу в Росстандарт.

Весной этого года вступил в силу закон о лицензировании автобусных перевозок. Теперь на получение лицензий у перевозчиков есть 120 дней, по истечении которых деятельность без разрешительных документов станет незаконной. Лицензирование необходимо для любых перевозок людей автобусами, даже если это делается по заказам или для собственных нужд. По мнению замглавы ГИБДД Владимира Кузина, обязательное лицензирование приведет к снижению аварийности на дорогах.