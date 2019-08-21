Проект "Яндекс.Лицей" начнет работу в Чите до конца 2019 года

ЧИТА, 21 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Школьники Читы смогут начать изучение программирования по проекту "Яндекс.Лицей" в 2019 году. Соглашение о работе проекта на базе технопарка "Кванторуим" в среду подписали представители правительства Забайкальского края и компании "Яндекс".

"Яндекс.Лицей" откроется в Чите уже в этом году - он будет находиться на базе технопарка "Кванториума". Это позволит нашим школьникам обучиться основам программирования", - сказал журналистам замминистра территориального развития края Дмитрий Шлидт.

В пресс-службе министерства добавили, что в ближайшее время будет объявлен набор школьников 8-9 классов.

Шлидт уточнил, что компания "Яндекс" предоставит региону программу обучения и подготовит преподавателя. "В перспективе открытие "Яндекс.Лицея" возможно и в других городах Забайкальского края - например, в Краснокаменске", - отметил замминистра.

"Яндекс.Лицей" - это бесплатные курсы компании "Яндекс" по обучению школьников основам программирования на примере Python. Учебная программа, рассчитанная на два года, разработана при участии Школы анализа данных "Яндекса".