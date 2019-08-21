В Приморье восстановили проезд ко всем отрезанным от большой земли селам

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Дорожные службы восстановили проезд ко всем населенным пунктам Приморского края, которые ранее оказались отрезанными в результате паводка, сообщает в среду пресс-служба администрации края.

"В Приморье восстановлен проезд ко всем населенным пунктам, которые были отрезаны водой после тайфуна. Техника "Примавтодора" продолжает работы по восстановлению дорожного полотна до нормативных параметров", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, речь идет о единичных населенных пунктах, каких именно - там уточнить не смогли. При этом в крае остается семь участков дорог, где в среду ограничено движение. Но в этих случаях есть альтернативные проезды.

В частности, в Хасанском районе нет проезда на четырех километрах дороги Хасан - Гвоздево, идут работы по восстановлению движения на дороге Барабаш - Приморский. В Пограничном районе проезда нет на 9-м км дороги Гродеково - Барановка - Садовый и на подъезде к селу Духовское от автодороги Уссурийск - Пограничный. В Октябрьском районе нет проезда на 13-м км дороги Галенки - Новогеоргиевка - Фадеевка - Застава, а также нет проезда грузового транспорта к поселку Липовцы. В Ханкайском районе нет проезда на 139-м км дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово.

По информации ГУ МЧС Приморья, в Октябрьском, Пожарском, Надеждинском районах, Дальнереченском, Уссурийском, Лесозаводском городских округах остаются подтопленными 146 жилых домов с населением 2156 человек и 663 придомовые территории. Все дошкольные, общеобразовательные учреждения и другие социально значимые объекты функционируют в штатном режиме. В течение суток к ликвидации последствий паводка привлекалась группировка сил и средств в составе 1395 человек, 418 единиц техники, 30 плавсредств.

Приморский край за прошедшую неделю пережил сильный паводок. В семи районах и городских округах края действует режим чрезвычайной ситуации. Во вторник уровень воды во всех реках начал снижаться. По состоянию на среду, как сообщил Приморский гидрометцентр, в регионе не осталось рек, уровень воды в которых достигает опасных отметок.