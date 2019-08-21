В Еврейской АО в зоне паводка оказались свыше 20 населенных пунктов

ТАСС, 21 августа. Количество населенных пунктов, подтопленных в Еврейской АО из-за высокого уровня воды в Амуре, разлива малых рек и подъема грунтовых вод, увеличилось до 21 за сутки, значительно выросло число подтопленных подворий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

"Подтоплен 21 населенный пункт, включая Биробиджан, сильно подтоплены семь домов в Биробиджане и селе Ленинское, люди в них не живут, находятся у родственников и в общежитии в Биробиджане. Подтоплено 1645 приусадебных участков, около 38,2 тыс. га сельхозугодий, 17 участков дорог общей протяженностью свыше 8,1 тыс. м", - сказал представитель МЧС.

Он уточнил, что отрезанных водой поселений нет, ко всем есть проезд по объездным дорогам. Подтопления отмечаются в Биробиджанском, Октябрьском, Ленинском, Смидовичском районах. В регионе идут дожди, на реках отмечается подъем уровня воды, на Амуре на большинстве гидропостов идет спад. Это связано с тем, что гребень амурского паводка сместился в Хабаровский край. Синоптики в ближайшие несколько суток прогнозируют новый циклон с осадками в регионе с дальнейшим подъемом уровня воды в реках.

Накануне МЧС сообщало о 19 поселениях, в которых подтоплены семь домов и 1084 приусадебных участка.

Ситуация в Биробиджане

Как сообщила администрация Биробиджана, вода зашла в подвалы 91 частного жилого дома в городе, однако люди их покидать не хотят.

"В ближайшее время гидрологическая ситуация не улучшится. Продолжаем откачивать грунтовую и дождевую воду в поселках Партизанский-1 и 2, ручей Безымянный <...> Жители отказываются от эвакуации в пункт временного размещения, развернутый на базе общежития технологического техникума. На сегодняшний момент мы эвакуировали в общежитие 14 человек. Еще мужчину-инвалида доставили в областную больницу. Врачи его осмотрели, за ним организован соответствующий уход", - приводятся в сообщении слова мэра города Александра Головатого.

В городе подтопило колодцы с питьевой водой, кроме того, жителям не рекомендуют использовать воду из водопровода. Организована доставка бутилированной воды.