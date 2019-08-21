В Приамурье река Архара подтопила 22 подворья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 августа. /ТАСС/. Река Архара из-за подъема уровня воды выше отметки неблагоприятного явления подтопила 22 подворья в Архаринском районе Амурской области. Об этом сообщается в среду на сайте регионального главного управления МЧС России.

"Уровень воды в реке Архара поднимается. По состоянию на 08 часов (02.00 мск) 21 августа вода поднялась до отметки 365 см, что на 15 см выше отметки неблагоприятного явления. Повышение уровня воды в Архаре привело к подтоплению 22 подворий в шести населенных пунктах и шести участков автомобильных дорог в Архаринском районе", - говорится в сообщении.

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. В результате ЧС в Приамурье оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. В зону паводка попали 787 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок. Кроме того, подтоплены 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью более 500 км.

Как уточняется, по состоянию на 21 августа, всего в Приамурье подтоплены 39 придворовых территорий.

Населенных пунктов без транспортного сообщения в области нет. В пункте временного размещения в селе Новокиевский увал Мазановского района находятся шесть человек, из них один ребенок, у родственников - 1925 человек, из них 642 ребенка. В ликвидации последствий прохождения дождевого паводка задействовано 177 человек, 48 единиц техники.