Кубанские казаки расскажут о красоте своей родины и казачьей доле на фестивале в Москве

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Артисты Кубанского казачьего хора на фестивале "Казачья станица Москва" расскажут о красоте Краснодарского края и казачьей доле, сообщил ТАСС директор коллектива Анатолий Арефьев. Коллектив выступит на международном фестивале, который пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" 24 августа.

"Естественно, мы будем представлять Кубань - нашу любимую землю. Но Кубанский казачий хор поет не только о красоте своего региона - мы поем и другие песни, которые - как заветы, как былины. Мы рассказываем о доле казака, который всегда служил "за веру, царя и Отечество", о его стремлении жить, бороться с ворогом. Казаки сделали очень многое для нашего государства - от Черного моря до Дальнего Востока", - рассказал собеседник.

Арефьев не стал раскрывать, какие именно номера представит творческий коллектив, но отметил, что задействованы будут лучшие артисты.

По его словам, для Кубанского казачьего хора фестиваль интересен тем, что артисты и руководители могут обменяться опытом с коллегами. На него съедутся посланцы регионов со всей страны, и можно увидеть, как те или иные песни исполняют сибиряки, артисты из кавказских регионов и казаки из Центральной России. При этом свои традиции и серьезная профессиональная база есть и у краснодарцев, ведь кубанский хор основан более 200 лет назад - в 1811 году. Собеседник подчеркнул, что казачье искусство продолжает развиваться, и профессиональные артисты с интересом следят за этим.

Он добавил, что хор будет участвовать в фестивале не впервые. "Радует не только количество коллективов, которые принимают участие, но и качество их выступлений - множество творческих коллективов, которые на сегодняшний день являются украшением фестивалей", - отметил Арефьев.

О фестивале

Международный фестиваль "Казачья станица Москва" в этом году пройдет в девятый раз. Запланирован конкурс казачьих коллективов, где более тысячи участников продемонстрируют свое творчество. Также гости мероприятия смогут узнать рецепты блюд традиционной кухни, посмотреть показательные выступления по джигитовке; будет развернут походный храм, где после обряда освящения иконостаса состоится торжественный молебен. Для детей будут показывать отечественные мультипликационные и художественные фильмы по мотивам народных сказок, а на площадке добровольной пожарной казачьей дружины посетители смогут узнать о ее работе.

Фестиваль организован Департаментом национальной политики и межрегиональных связей Москвы и войсковым казачьим обществом "Центральное казачье войско" при поддержке Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества и участии синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством.