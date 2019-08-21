Ульяновские власти оказали материальную помощь родственникам убитой семьи

УЛЬЯНОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области направило материальную помощь родственникам убитой подростком семьи. Об этом сообщил в среду ТАСС начальник территориального управления министерства по Базарносызганскому району Александр Расчупкин.

"Документы мы сами помогли родственникам собрать. Деньги уже перечислены министерством", - сказал собеседник агентства.

По информации министерства, в целом на расходы, связанные с похоронами, выделено 260 тыс. рублей.

Члены убитой семьи были похоронены во вторник в селе Юрловке, которое находится рядом с селом Патрикеево. Расчупкин добавил, что в дальнейшем власти готовы оказать родственникам помощь в установке ограждения и памятника на могиле.

"Мы сейчас работаем с ними, все будет по желанию родственников, как они захотят. Пока они поставили один большой крест с табличками. Если что-то появится непредусмотренное из расходов, помощь также будет оказана", - сказал собеседник агентства.

В частном доме в селе Патрикеево 18 августа нашли убитыми пожилых мужчину и женщину, еще одну женщину среднего возраста и двух малолетних детей. Позднее было обнаружено тело подростка - их родственника. По версии следствия, он расправился с семьей, после чего покончил с собой, оставив предсмертную записку. По данным властей, подросток убил бабушку, дедушку и мать, а также двух ее детей от другого брака.