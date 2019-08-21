{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Этнопарк для сохранения народных традиций и культуры планируют создать в Ингушетии

Реализовать проект планируется в Малгобекском районе до конца 2019 года

МАГАС, 21 августа. /ТАСС/. Группа молодых энтузиастов планирует создать в Ингушетии этнопарк "В гостях у Амазонки", его цель - сохранение традиций и вовлечение детей в развитие и сохранение культуры ингушского народа. Об этом ТАСС сообщила автор проекта Таисия Картоева.

"Парк будет включать в себя этномастерскую, где дизайнеры, художники и мастера декоративно-прикладного искусства обучат разным направлениям народного творчества, будет создан этномузей представляющий быт ингушей. Также планируется уголок для кухни, в которой будут проводиться мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Экскурсоводы будут все в национальных костюмах", - сказала Картоева, добавив, что проект предполагает также обучение верховой езде и стрельбе из лука.

По ее словам, реализовать проект планируется в Малгобекском районе до конца 2019 года. "На начальном этапе проект будет реализован нашей командой художников, дизайнеров за счет собственных сил. В дальнейшем мы будем привлекать средства, участвовать в конкурсах на гранты. Этот проект нацелен не только на сохранение традиций и вовлечение подрастающих поколений, но и на привлечение туристов", - добавила она.

Как пояснили в пресс-службе Министерства культуры и архивного дела Ингушетии, ведомство поддерживает реализацию проекта и готово оказать ему поддержку.

Теги
Северный КавказИнгушетияСКФО
Ульяновские власти оказали материальную помощь родственникам убитой семьи
По данным Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона, на расходы, связанные с похоронами, выделено 260 тыс. рублей
Читать полностью