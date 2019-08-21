Этнопарк для сохранения народных традиций и культуры планируют создать в Ингушетии

МАГАС, 21 августа. /ТАСС/. Группа молодых энтузиастов планирует создать в Ингушетии этнопарк "В гостях у Амазонки", его цель - сохранение традиций и вовлечение детей в развитие и сохранение культуры ингушского народа. Об этом ТАСС сообщила автор проекта Таисия Картоева.

"Парк будет включать в себя этномастерскую, где дизайнеры, художники и мастера декоративно-прикладного искусства обучат разным направлениям народного творчества, будет создан этномузей представляющий быт ингушей. Также планируется уголок для кухни, в которой будут проводиться мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Экскурсоводы будут все в национальных костюмах", - сказала Картоева, добавив, что проект предполагает также обучение верховой езде и стрельбе из лука.

По ее словам, реализовать проект планируется в Малгобекском районе до конца 2019 года. "На начальном этапе проект будет реализован нашей командой художников, дизайнеров за счет собственных сил. В дальнейшем мы будем привлекать средства, участвовать в конкурсах на гранты. Этот проект нацелен не только на сохранение традиций и вовлечение подрастающих поколений, но и на привлечение туристов", - добавила она.

Как пояснили в пресс-службе Министерства культуры и архивного дела Ингушетии, ведомство поддерживает реализацию проекта и готово оказать ему поддержку.