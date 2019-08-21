Опрос показал, что россиянкам для полного счастья не хватает денег и путешествий

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Порядка 35% опрошенных россиянок сообщили, что для полного счастья им не хватает путешествий, трети (32%) - финансов. При этом 24% хотели бы улучшить свое здоровье, а 22% мечтают о хорошо оплачиваемой работе, говорится в результатах опроса портала Леди.Mail.ru, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Как показал опрос, трети девушек (35%) для полного счастья не хватает путешествий и финансов (32%), каждая четвертая хотела бы улучшить состояние своего здоровья (24%) и здоровья близких (28%), еще 22% мечтают найти хорошо оплачиваемую работу", - рассказали в портале.

Как отметили в Леди.Mail.ru, желание найти мужчину находится на шестом месте среди популярных ответов - только для 18% респонденток это оказалось актуальным. "Рождение ребенка сделало бы счастливыми 9% опрошенных. Меньше всего женщинам оказались нужны друзья (4%) и машина (3%)", - подчеркнули в портале.

Почти треть (29%) россиянок жалеют, что бесцельно потратили время, 27% считают, что мало путешествовали, а 20% - что плохо следили за своим здоровьем. При этом 16% опрошенных жалеют, что так и не научились копить деньги. Около 15% уверены, что при их образовании и опыте работы они достойны зарплаты в 100 тыс. руб., 12% считают справедливым заработок в размере 50 тыс. руб., по 9% - 70 тыс руб. и 150 тыс. руб. "Каждая пятая (22%) призналась, что ее реальная зарплата менее 30 000 рублей", - подчеркнули в портале.

В опросе приняли участие 7 403 российских пользовательниц проекта Леди Mail.ru с 7 по 14 августа 2019 года в возрасте от 18 до 55 лет по всей территории России.