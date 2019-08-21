Медицинское оборудование на 75 млн рублей закупят для республиканской больницы в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют закупить медицинское оборудование на 75 млн рублей для Республиканской клинической больницы №2 (РКБ №2) в Махачкале - одной из крупнейших больниц региона. Всего планируется закупить 143 различных инструментов и специальных аппаратов, сообщил в среду ТАСС главный врач учреждения Ибрагим Магомедов.

"До конца года будет закуплено и поставлено оборудование на 75 млн рублей. Сейчас минздрав (региона) закупает оборудование. Там порядка 143 наименований", - сказал он.

Магомедов добавил, что планируется закупить аппаратуру для ультразвуковой диагностики, необходимые инструменты для операции по гинекологии, урологии и хирургии. "Аппаратура и оборудование для кардиологической диагностики. Оборудование для неврологических отделений. Современное эндоскопическое и операционное оборудование для операции по урологии, рентгеновскую аппаратуру для выполнения малоинвазивных операции на почках, все необходимое для лазерных операции и лазерного дробления почек", - отметил он.

Республиканская клиническая больница №2 была основана на базе Республиканского медицинского центра в марте 2019 года. Учреждение является научной и клинической базой для ряда кафедр, в том числе клинической гериатрии, неврологии и нейрохирургии, Дагестанской медицинской академии.