Программа устранения цифрового неравенства завершится на Ставрополье до конца 2019 года

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены завершить работу по подключению к интернету населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек до конца 2019 года, сообщил ТАСС министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко.

"Завершить мероприятия программы по подключению 136 сельских населенных пунктов Ставропольского края с численностью населения от 250 до 500 человек к сети интернет по технологии wi-fi с использованием точек доступа планируется до окончания 2019 года", - сказал он.

Реализация программы устранения цифрового неравенства началась в регионе в 2015 году. Работа шла в рамках трехстороннего соглашения между правительством края, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО "Ростелеком".

В первые два года реализации проекта доступ к интернету на скорости не менее 10 Мбит/сек получили 30 населенных пунктов. К концу 2018 года точки доступа были построены практически в 80% муниципалитетах, предусмотренных соглашением.

Решение задач программы "Устранение цифрового неравенства" продолжится в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", который рассчитан на 2019-2024 годы. Предполагается, что доступом к интернету будут обеспечены малые населенные пункты. Нацпроект включает в себя шесть федеральных проектов, общий объем финансирования - более 1,5 трлн рублей.