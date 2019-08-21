В театре Ермоловой заявили, что судьбу внучки Александры Назаровой будут решать ее родные

Об этом ТАСС сообщил в среду представитель Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, где служила актриса.

Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, место и время прощания пока не называются.

Ранее СМИ сообщили, что у нее не было близких родственников, кроме 11-летней внучки Саши, опекуном которой она была.

"Сейчас Саша в летнем лагере, решение ее дальнейшей судьбы - не минутное дело. У нее есть второй опекун, родные, друзья семьи", - сказал собеседник агентства.