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В театре Ермоловой заявили, что судьбу внучки Александры Назаровой будут решать ее родные

У актрисы не было близких родственников, кроме 11-летней внучки Саши

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Судьбу оставшейся сиротой 11-летней внучки народной артистки России Александры Назаровой будут решать родственники.

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Об этом ТАСС сообщил в среду представитель Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, где служила актриса.

Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, место и время прощания пока не называются.

Ранее СМИ сообщили, что у нее не было близких родственников, кроме 11-летней внучки Саши, опекуном которой она была.

"Сейчас Саша в летнем лагере, решение ее дальнейшей судьбы - не минутное дело. У нее есть второй опекун, родные, друзья семьи", - сказал собеседник агентства.

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