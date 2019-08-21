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Власти Дагестана: Россия пока не готова к раздельному сбору мусора

Министр природных ресурсов и экологии республики Набиюла Карачаев также считает, что в стране надо открыть пункты приема полиэтиленовой продукции, стекла и картона

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Россия пока не готова к раздельному сбору мусора из-за имеющихся проблем с рациональным использованием ресурсов и отсутствием контейнерных площадок. Такое мнение высказал в среду ТАСС министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев.

Участники межведомственной рабочей группы Минприроды предложили увеличить до 100% норму переработки тары и упаковки (сейчас 5-35%), довести объем собираемого в этом случае экологического сбора, предположительно, до 136 млрд рублей в год и направить эти средства на реализацию задач нацпроекта "Экология" в части обращения с коммунальным мусором.

"Данное предложение имеет перспективу. Мы с каждым днем понимаем, что пластик, стекло, картон, жестяная банка, металл - все надо из оборота забирать, а оставлять в обороте - это преступление. Но элементарных площадок нет, чтобы люди вышли и просто выбросили мусор. Республика Дагестан не готова, страна тоже", - сказал Карачаев. Он отметил, что в Махачкале установлено 700 площадок, а необходимо еще 800.

По мнению министра, также в обществе отсутствует культура рационального использования полиэтиленовой продукции, стекла, картона. По словам Карачаева, в стране стоит изучить возможность открытия пунктов приема подобного мусора. Тогда получится упростить систему обращения с ТКО, минимизировав затраты на сортировку, сказал он.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанНовая система обращения с ТКО
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