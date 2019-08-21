В "Яндексе" выяснили, по каким словам зрители находят названия фильмов в интернете

Аналитики "Яндекса" выяснили, что больше всего запоминается зрителям в кино. Для этого специалисты изучили запросы-описания сюжетов, по которым пользователи пытались найти в интеренете название того или иного фильма, сообщает пресс-служба компании.

"Оказалось, например, что в воспоминаниях о российском кино особенно часто фигурируют "подруги" и "менты". В описаниях турецких фильмов - невесты и богатые парни, для запросов про индийское кино характерно упоминание братьев и крокодилов", - говорится в исследовании.

При описании советских фильмов особенно много "пьют" и "поют", в запросах про российское кино - "сажают в тюрьму" и "попадают в прошлое". Также в российских фильмах что-то часто происходит "в деревне" и "в Новый год", в американских - "на вечеринке" и "в Рождество". Герои комедий обычно "отдыхают", "меняются" местами, телами или супругами и в кого-нибудь "переодеваются". Для фильмов ужасов характерны сцены "в доме", "в лесу" и "в подвале", для боевиков - "в здании", "в пустыне" и "в джунглях".

Что касается персонажей, то "мужья и жены" возглавили топы сразу двух жанров - мелодрамы и триллера. Аналитики также определили, чем именно запоминаются персонажи. Оказалось, что женщин характеризует в первую очередь то, что они кого-то "рожают", а мужчин - что они кого-то или что-то "видят": "девушек", "призраков", "будущее". Типичный "демон" - "вселяется", "охотится" и "забирает". "Агент" - "внедряется" и "спасает". "Вампиры" в воспоминаниях о фильмах "влюбляются" даже чаще, чем "кусают".