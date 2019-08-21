СМИ: в США опубликовали фотографии лежащей на дне Мексиканского залива немецкой подлодки

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Фотографии немецкой подлодки U-166, потопленной американцами в Мексиканском заливе в годы Второй мировой войны, опубликовала газета Houston Chronicle . На снимках видна проржавевшая рубка и покрытое водорослями палубное орудие. Лодка, обнаруженная 10 июня 2001 года в ходе экспедиции "Фонда океанских исследований" (Ocean Exploration Trust) под руководством океанолога Роберта Болларда, была потоплена глубинными бомбами в июле 1942 года и лежит на глубине более 1,5 км.

"В годы Второй мировой войны в Мексиканском заливе таилась угроза: германские подводные лодки осуществляли патрулирование вдоль юго-восточного побережья Техаса, - пишет газета. - В минувшие десятилетия эти потопленные лодки были обнаружены на дне, и они служат напоминанием о том, насколько близко были жители Техаса к тому, чтобы подвергнуться нападению в начале 1940-х годов".

Ссылаясь на данные Исторической комиссии Техаса, газета сообщила, что в 1942-1943 годах у побережья Техаса действовали в общей сложности около 20 германских подлодок. Прибрежные города - Галвестон, Сабин Пасс, Порт-Артур и Бомон - в целях предосторожности даже вводили затемнение в ночные часы.

"Перед экипажами подлодок была поставлена задача топить корабли, выходящие из портов Техаса и Луизианы, препятствовать поставкам нефти, боевой техники и припасов на европейский фронт, - привела газета выдержку из исследования Исторической комиссии Техаса. - Поставки нефти были критически важны как для союзных войск в Европе, так и для операций в Тихом океане, и порты Галвестон, Хьюстон и Новый Орлеан были в то время одними из наиболее загруженных нефтяных терминалов во всей стране". По данным Исторической комиссии, германские подлодки потопили у побережья Техаса в общей сложности 56 судов разного тоннажа.