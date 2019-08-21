В Приамурье выявили новые случаи заболевания свиней африканской чумой

Заболевание АЧС подтвердилось у животных в селе Усть-Ивановка Благовещенского района Амурской области 8 августа. Проведена работа по локализации очага инфекции, чтобы недопустить дальнейшего распространения заболевания на территории региона. В частности, на въезде в село установили пост дезинфекции, ограничили въезд и выезд из населенного пункта и определили две зоны вокруг очага радиусом в 5 и 10 км. Под убой в пятикилометровой зоне попало около 700 животных, решается вопрос о выплате собственникам денежной компенсации за утрату скота. Собственникам скота во второй зоне на время карантина запретили забивать свиней, перерабатывать мясо и торговать.

"И снова африканская чума свиней. Пробы [у] заболевших животных из двух хозяйств села Волково [Благовещенского района] подтвердили неутешительный диагноз. По решению внеочередного заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, территории двух личных подсобных хозяйств в селе Волково признаны эпизоотическими очагами", - говорится в сообщении.

Как уточняется, первая зона - территория радиусом 10 км от эпизоотических очагов - включает села Волково, Грибское, Ровное, Заречный, Усть-Ивановка, Владимировка, Дроново Благовещенского района и село Лозовое Тамбовского района. Во вторую зону радиусом 14 км попали Зазейский, Каникурган, Передовое и Удобное Благовещенского района, а также Садовое и Толстовка Тамбовского муниципалитета и Крещеновка Ивановского района.

О заболевании

Власти нескольких муниципалитетов Приморского края принимают профилактические меры в связи с первой в регионе вспышкой АЧС, зафиксированной в Пограничном районе. Заболевание зарегистрировано 1 июля. Приморская межобластная ветеринарная лаборатория подтвердила наличие в отобранных пробах ДНК вируса. В радиусе 100 км от очага заболевания запрещена реализация и перевозка свинины.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение его разновидностей. АЧС считается исключительно серьезным заболеванием, которое при дальнейшем распространении может нанести серьезный ущерб национальной и международной торговле, привести к закрытию животноводческих комплексов.