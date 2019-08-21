Проект казачьих квестов на Ставрополье представлен на форуме "Машук-2019"

ПЯТИГОРСК, 21 августа. /ТАСС/. Проект "Казачьи квесты в подворье "Жар-птица" представлен на Х Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук", который с 9 по 30 августа проходит в Пятигорске, сообщила ТАСС в среду автор проекта Наталья Дьяченко.

"Мне очень хотелось, чтобы школьники изучали историю нашего края не скучно, не так, чтобы они просто пошли в музей и послушали. Чтобы изучали историю наглядно, в действии. Поэтому у меня в этом году появилась идея создать казачьи квесты", - сказала Дьяченко.

По ее словам, вместе с родными, которые, как и автор проекта, являются некрасовскими казаками, несколько лет назад они открыли национальное подворье. "Школьники попадают в XVIII век к казакам-некрасовцам, которые живут в Турции. Их окружает удивительный восточный колорит, непривычный нам быт обычных казаков. И вот ребята не понаслышке, а на самом деле начинают участвовать в казачьих играх, скачут на деревянных лошадках, играют с деревянными шашками и пиками, играют в старинный казачий боулинг", - добавила собеседница агентства.

Она отметила, что задания квеста перемешиваются с современными интеллектуальными играми, которые адаптированы под казачью тематику. "Таким образом мы не только вовлекаем молодежь в изучение нашего края, но и сохраняем уникальную культуру казаков-некрасовцев. Она исчезающая, нас очень мало осталось. Также мы повышаем туристическую, курортную и социальную значимость края, потому что предлагаем новый туристический продукт, новую современную экскурсию", - сказала автор проекта.

Дьяченко рассказала, что некрасовскими казаками называли донских казаков, которые прожили в Турции 250 лет. При этом они сохранили русские обычаи и традиции. Они вернулись на родину в 1962 году, поселились в Ставропольском крае.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.