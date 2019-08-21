Трех директоров заповедников и нацпарков уволили после антикоррупционных проверок

МОСКВА, 21 августа. Минприроды России проводит антикоррупционные проверки в подведомственных российских заповедниках и национальных парках, трое директоров уже лишились своих должностей. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в министерстве.

"Подведены промежуточные итоги внутренних антикоррупционных проверок в заповедниках и нацпарках, которые проводятся по поручению министра Дмитрия Кобылкина с начала года. Есть выговоры, предупреждения и увольнения директоров. Проверки продолжаются, до конца года все территории, откуда идут сигналы, будет проверены", - сказал собеседник агентства.

Так, проверка деятельности "Объединенной дирекции заповедников Таймыра" показала грубые нарушения в деятельности учреждения. Министром принято решение о прекращении трудового договора с директором учреждения.

Директор Башкирского государственного природного заповедника также приняла решение об увольнении по итогам проверки. В работе заповедника были выявлены нарушения ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Также в ходе проверок по собственному желанию был уволен директор национального парка "Самарская Лука". После проверки Воронежского заповедника прекращен трудовой договор с заместителем директора, ответственным за антикоррупционную работу.

Выговоры и предупреждения

Кроме того, несколько глав природных территорий получили выговоры и предупреждения. В частности, за выявленные нарушения директорам заповедников "Дагестанский" и "Денежкин камень" объявлены выговоры.

"Проверка соблюдения в национальном парке "Приэльбрусье" мер по предупреждению коррупции выявила незначительные нарушения в сфере соблюдения норм антикоррупционного законодательства. По решению министра директор учреждения предупрежден", - уточнил собеседник агентства. Директор Астраханского заповедника предупрежден о недопущении нарушений, в том числе антикоррупционного законодательства.

В настоящее время ждут заключения о результатах проверки национальный парк "Кисловодский" и объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра", рассказал собеседник агентства.

"Проверки коснутся всех природных территорий. Перечисление заповедники и нацпарки уже проверены, еще столько же будет проверено до конца года. К остальным придем позже. Это нормальная практика проверок соблюдения антикоррупционного законодательства", - заключил собеседник.