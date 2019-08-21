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Пенсионеры Якутии смогут пройти медосмотр на фестивале "Золотая пора 60+" в Якутске

В рамках мероприятия посетители также смогут поиграть в настольные игры, пройти обучение на мастер-классах по компьютерной грамоте, получить консультации специалистов Пенсионного фонда РФ

ЯКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Фестиваль для лиц пожилого возраста "Золотая пора 60+" под девизом "Жизнь прекрасна" пройдет в Якутске с 21 по 25 августа в рамках Года добрососедства. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Главными действующими лицами фестиваля станут горожане, активно созидающие и меняющие жизнь людей к лучшему. Проект направлен на поддержку творчества и активной общественной жизни людей старшего поколения", - говорится в сообщении.

Для посетителей фестиваля подготовили спортивные мероприятия: скандинавская ходьба, якутские настольные игры, конкурс шахматистов, шашки, домино, аэробика. Также люди пожилого возраста смогут пройти обучение на мастер-классах по компьютерной грамоте, получат консультации специалистов Пенсионного фонда РФ, управления социальной защиты населения и пройдут профилактический медицинский осмотр.

Завершится мероприятие гала-концертом 25 августа во Дворце детского творчества Якутска.

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