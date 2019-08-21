Глава Якутии поручил усилить группировку по борьбе с лесными пожарами на севере республики

ЯКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев призвал в среду экстренные службы усилить борьбу с лесными пожарами на севере республики, в том числе направить дополнительные силы авиации. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства региона.

"В республике количество лесных пожаров уменьшается. В ближайшие два дня будет ликвидация еще большего количества пожаров. Основной задачей сегодня является переброска сил и средств по тушению лесных пожаров в северные территории республики. Это Верхоянский, Среднеколымский, Абыйский, Жиганский, Оленекский районы. В этих улусах необходимо усилить пожарные группировки, в том числе, если нужно, дополнительными силами федерального резерва Авиалесоохраны", - приводятся в сообщении слова Айсена Николаева.

Глава региона поручил авиапредприятиям республики в ближайшие часы обеспечить выделение воздушных судов для доставки лесопожарных формирований в места лесных пожаров в северных районах. По словам Николаева, с начала пожароопасного периода в Якутии потушено 217 лесных пожаров на площади более 8 тыс. га.

На территории 15 районов республики действует 93 лесных пожара. Площадь, пройденная огнем, составила 699 тыс. га, площадь активного горения - 7,7 тыс. га. В Якутии из-за лесных пожаров действует режим ЧС регионального характера.