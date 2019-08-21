Экстренно севший в Оренбурге самолет вылетел в Москву

ТАСС, 21 августа. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший экстренную посадку из-за проблем с сердцем у девочки 2006 года рождения, вылетел в аэропорт Жуковский. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Уральской транспортной прокуратуры в среду.

"Воздушное судно из аэропорта Оренбурга вылетело в Москву", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что девочке в аэропорту была оказана медицинская помощь. "От госпитализации она отказалась", - уточнили ТАСС в ведомстве. Оренбургской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о защите прав потребителей.

Рейс U6 2424 следовал по маршруту Душанбе - Жуковский.