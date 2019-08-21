В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в заданиях ОГЭ-2020

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Выпускников девятых классов российских школ в новых заданиях основного государственного экзамена (ОГЭ) будут проверять на умение искать информацию, анализировать ее, а также рассуждать на определенные темы. Об этом в среду сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ-2020, обновленных на основе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) основного общего образования. Российские школы с 2011 года постепенно переходят на работу по данным стандартам, а в 2020 году ОГЭ будут сдавать выпускники 9-х классов, которые с 5 по 9 класс обучались на их основе. Это обусловило внесение корректив в экзаменационные модели.

Как отметили в Рособрнадзоре, в ОГЭ 2020 года сохранена часть заданий, хорошо знакомых школам. При этом введены новые, в которых акцент сделан на проверку достижения предусмотренных ФГОС результатов обучения.

"Усилен практический характер заданий, введены новые задания, проверяющие умения осуществлять информационный поиск, анализировать информацию, представленную в разных формах, применять знания для решения различных познавательных, практических и коммуникативных задач, способность обучающихся формулировать и аргументировать свое мнение, рассуждать на определенные темы", - говорится в сообщении.

В работе по русскому языку в 2020 году количество заданий сократится с 15 до 9. Для написания изложения теперь могут быть предложены тексты различных жанров, среди которых путевые заметки, записки, очерк, рецензия и дневник. Экзамен также предполагает выполнение участником ОГЭ различных видов анализа языкового материала. Для этого во второй части работы дано семь заданий, которые проверяют умение выполнять орфографический, пунктуационный, грамматический анализ, нацелены на анализ текста, проверяют глубину и точность понимания содержания текста, понимание отношений синонимии и антонимии, опознавание изученных средств выразительности речи.

При этом в ОГЭ по математике включен новый блок практико-ориентированных заданий.

Работа с картой и эксперименты

В ОГЭ по обществознанию общее количество заданий сокращено с 31 до 24. Усилена аналитическая составляющая: большинство заданий требует анализа практических ситуаций, умений рассуждать, объяснять, аргументировать, выражать свое мнение с опорой на факты социальной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания.

"Для ОГЭ-2020 по истории предложена только одна модель КИМ, соответствующая линейной системе изучения истории на основе Историко-культурного стандарта и единого учебника. В КИМ введены новые задания на работу с исторической картой, увеличено число заданий на основе визуальных источников исторической информации, выделен блок заданий, проверяющих знание истории культуры, расширен спектр аналитических заданий", - говорится в сообщении.

Между тем на ОГЭ по химии и физике обязательной частью экзамена станет проведение реального эксперимента.