Избирком КБР не получил ни одной жалобы в ходе подготовки выборов в парламент региона

НАЛЬЧИК, 21 августа. /ТАСС/. Подготовка к выборам в парламент Кабардино-Балкарии, которые пройдут 8 сентября, началась за полгода до их проведения, ни одной жалобы в избирательную комиссию региона за этот период не поступало, сказал в среду журналистам председатель избиркома КБР Вячеслав Гешев.

"Мы подошли к выборам неплохо, начали готовить за полгода и до сих пор не получили ни одной жалобы, претензий нет", - сказал он.

В свою очередь, член ЦИК РФ Евгений Колюшин отметил, что вмешательство Центризбиркома пока не требовалось. "Все делает республика. Если в регионе вопросы не решаются, тогда мы вмешиваемся в избирательный процесс, но сейчас таких оснований для нашего вмешательства нет. Надеюсь, что и дальше не потребуется", - сказал он.

Колюшин также отметил, что в Кабардино-Балкарии традиционно высокая явка на выборах.

О выборах

По состоянию на 1 июля 2019 года численность зарегистрированных на территории республики избирателей составляет 535524 человека. В организации и проведении выборов будет задействовано 13 территориальных и 355 участковых избирательных комиссий, в составах которых числится около трех тысяч человек.

Избирательная комиссия республики зарегистрировала на выборы в парламент республики списки шести партий: "Зеленые", "Единая Россия", "Гражданская платформа", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР.

Нынешний созыв парламента республики, в который входят 70 депутатов, избран 14 сентября 2014 года со сроком полномочий на пять лет. Парламент избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам). По итогам последних выборов в парламенте КБР представлены пять политических партий: "Единая Россия" (набрала тогда 62,28% голосов избирателей, 50 депутатов), КПРФ и "Справедливая Россия" (набрали по 11,55% голосов, представлены по восемь депутатов), ЛДПР и партия "Зеленые" (по 5,11%, представлены по два депутата).