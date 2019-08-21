Приамурью потребуется более 1 млрд рублей на восстановление жилья после паводков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 августа. /ТАСС/. Власти Амурской области обратились к руководству страны за финансовой помощью для восстановления в регионе жилья после паводков. По предварительным расчетам, области необходимо более 1 млрд рублей, сообщил в среду зампредседателя правительства региона Павел Матюхин на пресс-конференции.

"Более 800 домов попали в зону паводка, 625 домам, по предварительным данным, причинен ущерб, часть из этих домов - около 300, скорее всего, будут признаны аварийными и непригодными для проживания. Сумма [на решение проблем с жильем], по предварительным расчетам, больше 1 млрд рублей", - сказал Матюхин, добавив, что средств в казне региона нет, поэтому губернатор обратился к руководству страны за финансовой помощью.

Точная сумма на решение вызванных паводком жилищных проблем должна стать известна к концу этой недели или в начале следующей. По словам Матюхина, позже озвучат, какой порядок по оказанию помощи населению выберут в регионе: сертификат на приобретение жилой площади конкретному человеку, выплата деньгами, приобретение или строительство нового жилья. Власти определятся с дальнейшими действиями, когда будет понятен объем финансовой поддержки.

Министр строительства и архитектуры области Игорь Карзунин отметил, что в предварительную сумму включены расходы на ремонт пострадавших от паводка в регионе 19 социальных объектов, среди которых школы, поликлиники, учреждения культуры и спорта. Сейчас специалисты устанавливают степень их разрушения и причиненного ущерба. После заключения экспертной организации будет известно, подлежат ли объекты восстановлению.

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В результате ЧС в Приамурье оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах.