В Рио-де-Жанейро могут провести дополнительный карнавал

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 августа. /ТАСС/. Власти штата Рио-де-Жанейро рассматривают возможность проведения в дополнение к традиционному карнавалу конца февраля - начала марта аналогичных праздничных гуляний в октябре с участием школ самбы из других регионов. Об этом газете Globo заявил губернатор штата Уилсон Уитцел.

"Поступило предложение о проведении на [самбодроме Маркиз де] Сапукаи большого карнавала в октябре. Зрелищного представления, по красочноcти и энергетике сравнимого с [традиционным] карнавалом, но без атмосферы соперничества между школами [самбы]", - приводит газета слова главы регионы.

По задумке властей штата, в управление которых городская администрация готовится передать самбодром уже через две недели, проведение дополнительных праздничных мероприятий в течение года должно будет способствовать повышению занятости и появлению новых источников прибыли.

Так, по словам главы местного департамента культуры Руана Лиры, помимо второго карнавала здесь можно было бы проводить рождественские представления и устраивать традиционные июньские народные гуляния, берущие свое начало в популярных португальских праздниках в честь католических святых. В дни проведения таких мероприятий, по мнению властей, на самбодром могли бы приезжать до 40 тыс. посетителей. Помимо новых масштабных празднований власти региона не исключают возможности организации еженедельных шоу для туристов на самбодроме в целях привлечения большего числа иностранной публики.

Карнавал в Бразилии

Бразильский карнавал - событие общенационального масштаба. Праздничные мероприятия обычно проходят в феврале-марте в течение пяти дней (непосредственно перед началом 40-дневного Великого поста у католиков) в городах по всей стране - Сан-Паулу, Ресифи, Салвадор и других.

Но самым известным является карнавал в Рио-де-Жанейро. С 1984 года он проводится на Самбодроме (Sambоdromo). Это уникальное сооружение построено по проекту известного архитектора Оскара Нимейера. Длина площадки для праздничных шествий составляет 700 м, а ширина - 13 м, трибуны высотой в трехэтажный дом рассчитаны на 70 тыс. зрителей.

В день открытия фестиваля мэр Рио передает символические ключи от города "королю" карнавальных шествий Момо. Традиционно на эту роль выбирают крупного добродушного и веселого мужчину. После открытия карнавала по всему Рио начинаются танцы, костюмированные шоу, выступления уличных артистов и музыкантов. В вечерние часы в городе проходят балы, маскарады и вечеринки.

Кульминация праздника - парад 12 лучших школ самбы (по шесть школ в течение двух первых дней). Возглавляют шествия красочные повозки с королевами школ и лучшими танцовщицами. Следом идут учителя самбы, известные танцоры, артисты, спортсмены. Над колонной возвышаются огромные куклы, а вокруг дефиле танцуют ученики школы. В каждом из шествий задействованы несколько тысяч танцоров. Общим требованием к участникам является сохранение в стиле одежды и танца национального бразильского колорита. Выступление каждой школы длится около 80 минут, также оно должно быть посвящено одной теме. Жюри в составе 40 человек выставляет оценки по десятибалльной шкале. Шесть школ, получивших наилучшие баллы, повторяют свое выступление - "парад чемпионов" - в субботу, следующую после "пепельной среды". После окончания праздника спустя несколько дней начинается подготовка к следующему карнавалу.