Олимпиада по немецкому языку для студентов вузов СКФО пройдет в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 21 августа. /ТАСС/. Лучшие студенты республик Северного Кавказа примут участие в олимпиаде по немецкому языку в Грозном в октябре 2019 года, победители получат возможность летом 2020 года пройти стажировку в Германии. Об этом сообщила в среду ТАСС начальник отдела международного сотрудничества вуза Таисия Цебиева.

"С 1 по 3 октября 2019 года в главном учебном корпусе Чеченского государственного университета при поддержке Германской службы академических обменов состоится V Северо-Кавказская олимпиада по немецкому языку. Участники, занявшие первые два места, станут обладателями стипендии DAAD (Германская служба академических обменов - прим. ТАСС) для прохождения летнего курса по немецкому языку в Германии", - сказала она.

В течение конкурсных дней участники будут выполнять задания на знание немецкого языка и культуры. В рамках олимпиады также состоится семинар для преподавателей немецкого языка. Гостями семинара станут профессора немецких вузов Дирк Кемпер и Элизабет Шуаре. "Всего примут участие 20 человек из пяти республик Северного Кавказа, это студенты, рекомендованные вузами", - отметила Цебиева.

Соревнования в университете проходят пятый год подряд. В 2018 году третье место заняла Залиха Сулейманова из Дагестана, второе место получил Мансур Мааев из Чечни, а победителем стал Магомед Мужаидов из Дагестана.